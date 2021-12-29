Все новости

29 декабря. Главное за минуту

29.12.2021 20:00
1 510
Время прочтения: 2 минуты
29 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Банки.ру обновил мобильное приложение. Теперь для пользователей доступен раздел с предложениями по микрозаймам, где можно не просто посмотреть актуальные ставки, но и отправить заявку напрямую в МФО. Кроме того, добавлен полный каталог по ипотечным предложениям от банков с возможностью сравнения по ставкам, сроку, а также максимальной сумме ипотеки. В разделе «Новости» появились сториз на интересные и актуальные финансовые темы.

🔹 Для непривитых могут подорожать ипотека и потребкредиты. В ЦБ объясняют, что кредитные организации зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата. В последнем случае у банка есть полное право поднять процентную ставку.

🔹 Банки не смогут оставить себе копии биометрии клиентов. Сейчас обсуждается возможность того, что коммерческие структуры будут иметь доступ к «легкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне: например, в базах данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека; но эти точки в портрет система собрать не сможет.

🔹 Сдающих квартиры туристам россиян обяжут платить налоги. Федеральная антимонопольная служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Ранее законопроект получил поддержку Роспотребнадзора и Ростуризма. О том, что концептуально поддерживают документ, бизнес-объединению заявляли и в Минэкономразвития.

🔹 В России число невыездных должников выросло в 2021 году на 10%. Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и платежам за жилищно-коммунальные услуги.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

11 января. Главное за минуту
10 января. Главное за минуту
30 декабря. Главное за минуту
28 декабря. Главное за минуту