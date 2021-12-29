29 декабря. Главное за минуту

🔹 Банки.ру обновил мобильное приложение. Теперь для пользователей доступен раздел с предложениями по микрозаймам, где можно не просто посмотреть актуальные ставки, но и отправить заявку напрямую в МФО. Кроме того, добавлен полный каталог по ипотечным предложениям от банков с возможностью сравнения по ставкам, сроку, а также максимальной сумме ипотеки. В разделе «Новости» появились сториз на интересные и актуальные финансовые темы.

🔹 Для непривитых могут подорожать ипотека и потребкредиты. В ЦБ объясняют, что кредитные организации зачастую сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки, но при этом они обязаны предлагать и альтернативный вариант с аналогичными условиями по сумме и сроку возврата. В последнем случае у банка есть полное право поднять процентную ставку.

🔹 Банки не смогут оставить себе копии биометрии клиентов. Сейчас обсуждается возможность того, что коммерческие структуры будут иметь доступ к «легкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне: например, в базах данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека; но эти точки в портрет система собрать не сможет.

🔹 Сдающих квартиры туристам россиян обяжут платить налоги. Федеральная антимонопольная служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Ранее законопроект получил поддержку Роспотребнадзора и Ростуризма. О том, что концептуально поддерживают документ, бизнес-объединению заявляли и в Минэкономразвития.

🔹 В России число невыездных должников выросло в 2021 году на 10%. Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и платежам за жилищно-коммунальные услуги.