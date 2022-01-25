25 января. Главное за минуту

🔹 Россиянам хотят разрешить покупать жилье на пенсионные накопления. Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку). Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4—5% годовых, а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой. Для этого предлагается создать федеральный оператор по использованию средств пенсионных начислений.

🔹 Роспотребнадзор предложил ввести тестирование сотрудников компаний на COVID-19 два раза в неделю. Согласно документу, проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата: в организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), если в компании трудится 500—1 000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю, а крупным предприятиям со штатом от 1 тыс. человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась по итогам второй декады января после стабильности в «каникулярную» первую декаду месяца и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября прошлого года. Значение за вторую декаду января составило 7,7% годовых после 7,74% за два предыдущих десятидневных периода. При этом состав топ-десятки банков по вкладам несколько изменился по сравнению с первой декадой января.



🔹 Тем временем в НКР ожидают, что доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму, а объем средств населения на срочных депозитах приблизится к допандемийному уровню. По мнению аналитиков агентства, максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5%, вернувшись на уровень конца 2016-го. Сейчас уровень максимальной ставки по вкладам соответствует II кварталу 2017 года, когда ключевая ставка составляла 9—9,25%.

🔹 Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года». Впервые клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом Банки.ру. Пользователям необходимо проголосовать за банк, который достоин победы и соответствует всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование продлится до 15 февраля 2022 года включительно.