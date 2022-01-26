26 января. Главное за минуту

🔹 Мобильное приложение Банки.ру — лидер по приросту скачиваний среди финансовых маркетплейсов России в 2021 году. Исследовательская компания App Annie подвела итоги 2021 года в своем отчете State of Mobile 2022, проанализировав глобальные тренды индустрии мобильных приложений. При этом среди финансовых маркетплейсов в данном топе Банки.ру стал лидером по приросту с более чем 1,29 млн новых загрузок.

🔹 СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза. По данным Bloomberg, ЕС работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

🔹 Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2022 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте и разнонаправленно изменилась в валютном.



🔹 «Эксперт РА»: банковский сектор в 2022 году ждет передышка после рекордов. Чистая прибыль российских банков в этом году не превысит результата прошлого года, но останется на значительном уровне. Давление на прибыль окажут охлаждение рынка потребительского кредитования, замедление выдач ипотечных кредитов, удорожание фондирования, а также увеличение стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: распродажи на биржах, рубль дешевеет на новостях. Продать по-быстрому — инвесторы в испуге «сбрасывают» бумаги. Российский и американский рынок акций в обвале. Наступает время «медвежьего» рынка — тот самый момент для тех, кто только собирался купить фондовые активы по невысоким ценам. Подробности — в нашей еженедельной подборке.