Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на февраль

Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2022 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте и разнонаправленно изменилась в валютном, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентирами на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 января 2022 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков, особенно заметно — для наиболее коротких депозитов (на срок до трех месяцев). Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 7,707 7,557 7,33 8,366 8,519 Февраль 8,132 8,322 7,776 8,705 8,661

В долларовом сегменте выросла базовая доходность бессрочных и наиболее долгосрочных (на срок свыше года) вкладов, а для других категорий — снизилась.

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,385 0,49 0,566 0,848 1,023 Февраль 0,402 0,452 0,323 0,639 1,106

Базовая доходность бессрочных вкладов в евро не изменилась, самых долгосрочных — снизилась, для других сроков — выросла.

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,153 Февраль 0,008 0,205 0,143 0,14 0,144

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.

Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, в общей сложности за 2021-й она выросла вдвое: с 4,25% на начало года до 8,5% по итогам последнего заседания ЦБ по ставке в середине декабря. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.



В недавнем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется.

Напомним, что ЦБ также рассчитывает среднюю максимальную ставку топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях (см. показатель за вторую декаду января), а недавно начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам (см. значения за ноябрь-2021).