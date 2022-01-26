Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на февраль

Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2022 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте и разнонаправленно изменилась в валютном, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентирами на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 января 2022 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков, особенно заметно — для наиболее коротких депозитов (на срок до трех месяцев). Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
7,707
|
7,557
|
7,33
|
8,366
|
8,519
|
Февраль
|
8,132
|
8,322
|
7,776
|
8,705
|
8,661
В долларовом сегменте выросла базовая доходность бессрочных и наиболее долгосрочных (на срок свыше года) вкладов, а для других категорий — снизилась.
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,385
|
0,49
|
0,566
|
0,848
|
1,023
|
Февраль
|
0,402
|
0,452
|
0,323
|
0,639
|
1,106
Базовая доходность бессрочных вкладов в евро не изменилась, самых долгосрочных — снизилась, для других сроков — выросла.
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,153
|
Февраль
|
0,008
|
0,205
|
0,143
|
0,14
|
0,144
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.
Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, в общей сложности за 2021-й она выросла вдвое: с 4,25% на начало года до 8,5% по итогам последнего заседания ЦБ по ставке в середине декабря. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В недавнем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется.
Напомним, что ЦБ также рассчитывает среднюю максимальную ставку топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях (см. показатель за вторую декаду января), а недавно начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам (см. значения за ноябрь-2021).
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|
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|
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