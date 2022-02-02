2 февраля. Главное за минуту

🔹 Россияне могут безвозмездно получить участок в Арктике. В России с 1 февраля вступил в силу соответствующий закон. Программа «Гектар в Арктике» стартовала еще в августе прошлого года, но тогда получить участки могли только жители арктических территорий. Теперь они стали доступны всем россиянам. Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн га.

🔹 В Совфеде предложили в первую очередь переводить на «удаленку» работающих родителей. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рекомендует работодателям в первую очередь переводить на удаленный режим работы одного из работающих родителей, если их ребенок или дети обучаются дома.

🔹 Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но оставались вблизи многолетних максимумов. Так, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7%. В декабре 2021 года показатель равнялся 14,8%. При этом в ЦБ обращают внимание на то, что январская оценка выше значения ноября (13,5%).

🔹 Инвесторы пожаловались на предложение изымать акции у иностранцев. Ассоциация профессиональных инвесторов предупредила правительство о риске снижения инвестиционной привлекательности российской экономики из-за предложений Федеральной антимонопольной службы внести поправки в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: российский рынок пытается расти, а на Мосбирже запущен первый фьючерс на столичную недвижимость. Хватит продавать — пора покупать, пока дешево, решили на прошлой неделе инвесторы на российском рынке акций. Рост может быть продолжен, если не будет мешать геополитика. Тем временем Мосбиржа начала торги фьючерсом на индекс московской недвижимости «ДомКлик» (HOME), который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок. Подробности — в нашей еженедельной подборке.