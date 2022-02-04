4 февраля. Главное за минуту

🔹 ФНС намерена в «Мой налог» внедрить сервис платежей. Новый функционал позволит выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту или в любой мессенджер. Он может заработать уже в феврале. Сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах.

🔹 Внештатных IT-специалистов хотят вывести из тени. Бизнес предложил легализовать деятельность части программистов, работающих вне штата, и вдвое поднять им планку доходов, позволяющую пользоваться статусом самозанятых и иметь налоговые льготы. Так, максимальный уровень доходов самозанятых IТ-специалистов следует поднять с нынешних 2,4 млн до 5 млн рублей в год. Идея представлена в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей, подготовленном для правительства, ЦБ, Госдумы и Совета Федерации.

🔹 Российский аналог SWIFT, Система передачи финансовых сообщений Банка России, справится с внутренним платежным трафиком, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены. Так считают эксперты Institute of International Finance. По их оценкам, в случае необходимости благодаря СПФС внутренний платежный рынок останется работоспособным — и в этом смысле «отключение SWIFT» в любой форме не вызовет прямого коллапса финансовой системы РФ.

🔹 Названы города со снизившимися с начала 2022 года ценами на вторичное жилье. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в крупных городах России в январе 2022 года выросла на 1,27%, до 81,3 тыс. рублей. При этом в семи городах жилье с начала года подешевело. Лидером по снижению стал Сочи, второе место по отрицательной динамике — у Махачкалы, третье — у Нижнего Новгорода.

🔹 Курс доллара не опустится ниже 75—76 рублей до середины весны, полагают в банке «Открытие». В настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в 6—8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей. По мнению экономистов банка, укрепление рубля до этого уровня возможно под воздействием рекордного поступления экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта.



