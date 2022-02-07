7 февраля. Главное за минуту

🔹 Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов: они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, свыше 1 млн рублей в месяц.

🔹 Банк «Открытие» признал безнадежным долг одного заемщика на 45 млрд рублей. Кредит выдавался перед санацией банка в 2017 году. Сейчас «Открытие» пытается взыскать десятки миллиардов за сделки того периода. В декабре банк оказался лидером в секторе по сокращению корпоративной просрочки: объем проблемных ссуд на его балансе сократился почти на треть до 92,5 млрд рублей.

🔹 В 2021 году пользователи Банки.ру оформили на 55% больше заявок на ипотеку, чем в 2020 году. Более 35% заявок были поданы через сервис персонализированного подбора ипотечных предложений Банки.ру. Средняя сумма ипотеки, которую запрашивали пользователи Банки.ру, составила 3,5 млн рублей. Всего за 2021 год ипотечный раздел Банки.ру посетили более 12 млн человек.

🔹 Western Union с 1 апреля откажется от внутрироссийских переводов. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

🔹 Банки.ру на втором месте в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2021 год. Банки.ру сохранил позиции 2020 года, индекс цитируемости составил 290,39. База СМИ системы включает более 73 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

