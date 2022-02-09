9 февраля. Главное за минуту

🔹 Аналитики ждут от ЦБ повышения ключевой ставки на 1 п. п. Совет директоров Банка России 11 февраля проведет очередное заседание по ключевой ставке. На этот раз представители ЦБ перед «неделей тишины» не стали комментировать даже диапазон возможных решений. Тем не менее участники рынка ждут от регулятора решительных действий. Разогнавшаяся инфляция и геополитическая напряженность — основные причины, по которым ЦБ в феврале снова повысит ключевую ставку, считают экономисты.

🔹 Mastercard снизит комиссии для денежных переводов по номеру телефона. Международная платежная система с 23 апреля установит нулевые комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub. Так, если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

🔹 Банки хотят выдавать кредиты со смартфона по биометрии. Сейчас открыть счет удаленно по биометрии могут граждане, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС, посетив отделение банка. Кредитные организации считают, что ограничение на использование части слепков лица и голоса для идентификации клиента будет ущемлять права граждан на получение дистанционных финансовых услуг.

🔹 В АТОР оценили траты россиян на вакцинные туры. Россияне с начала запуска прививочных туров в сентябре 2021 года потратили на иммунизацию в зарубежных странах порядка 400 млн рублей, спрос на такие услуги стабилен. Как отмечают эксперты, заминка в признании ВОЗ российского «Спутника», снятие в ЕС ограничений для поездок привитых сертифицированными препаратами и приближение летнего сезона-2022 остаются факторами, стимулирующими интерес россиян к путешествиям за границу с целью вакцинации.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: евро подрос к доллару, а биржа выпустила серию фьючерсов на отрасли российского рынка. Рынки России и США на паузе: отечественные инвесторы ждут ясности политических горизонтов и решений Центробанка по ключевой ставке, а американцы гадают, на сколько поднимет ставку Федеральная резервная система. Евро дорожает к доллару. Российские биржи продолжают выводить на рынок новые инструменты, в их числе фьючерсы на отраслевые индексы Мосбиржи.

