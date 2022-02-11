11 февраля. Главное за минуту

🔹 ЦБ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 9,5% годовых с 14 февраля. Как пояснил регулятор, преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5—6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

🔹 Набиуллина после повышения ставки надела брошку в виде весов. Это может говорить о том, что ЦБ ищет баланс в денежно-кредитной политике и стремится к сбалансированному экономическому росту, который позволит избежать перегрева.

🔹 Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Консервативного Коммерческого Банка и у НКО «Единая Расчетная Палата». ККС, указал регулятор, фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. НКО «ЕРП» также проводила непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж.

🔹 Росстат: доходы россиян от собственности за 2020 год оказались выше на 1 трлн рублей. Статьи доходов, которые были особо сильно пересмотрены, — это доходы от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления. В рамках пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам — с 2,7 трлн до примерно 3,7 трлн рублей, то есть почти на 1 трлн рублей.

🔹 Эксперт не исключил роста рыночных ставок по ипотеке в марте до 12% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, считает главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Потом, полагает он, дойдет до 13% с замедлением. Тренд повышения ставок может продлиться еще несколько месяцев, изменение возможно в лучшем случае в конце лета или осенью, прогнозирует эксперт.