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15 февраля. Главное за минуту

15.02.2022 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
15 февраля. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru

🔹 ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля. Банк России и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. Взаимодействие ЦБ с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели.

🔹 «Сбер» анонсировал изменение оргструктуры и ряд кадровых перестановок. Так, будут выделены экосистема для клиентов — юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов — физических лиц (В2С-бизнес) «для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов «Сбера». Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на месте. Показатель в рублях составил по итогам первой декады февраля 7,8%, как и по итогам третьей декады января.

🔹 Число злостных неплательщиков достигло рекордных 8,6 млн человек. Исходя из информации ФСПП, всего с таких должников планируется собрать 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд рублей больше, чем в 2020 году. К увеличению числа неплательщиков приводит рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных располагаемых доходов.

🔹 ЦБ решил распространить механизм кредитных каникул на потребительское кредитование на постоянной основе. По мнению регулятора, это необходимо в условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке только растет задолженность.

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