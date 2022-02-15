Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на месте

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила по итогам первой декады февраля 7,8%, как и по итогам третьей декады января. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Напомним, что на более высоком, чем сейчас, уровне максимальная ставка в последний раз находилась в мае 2017-го: показатель за первую декаду месяца равнялся почти 7,92% годовых.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.

В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк. В течение последнего года состав топ-10 банков неоднократно менялся, в частности за счет регулярных рокировок Промсвязьбанка и Совкомбанка.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений Центробанка (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В 2019 году ЦБ уменьшил ключевую ставку в общей сложности на 1,5 п. п., в 2020-м — на 2 п. п. С 27 июля 2020-го ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25%, но в марте 2021 года регулятор впервые с 2018-го повысил ключевую ставку и в течение 2021 года довел ее до 8,5%, то есть увеличил за год ровно вдвое, или на 4,25 п. п. На заседании в минувшую пятницу, 11 февраля, ЦБ повысил ключевую ставку еще на 1 п. п. — с 14 февраля она составляет 9,5%.

В январе Банк России писал в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», что определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется. В сообщении по итогам повышения ключевой ставки в пятницу отмечалось, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, а также защитит покупательную способность сбережений.



ЦБ также рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов (к этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов — см. значения, установленные в качестве ориентиров на январь, также уже представлены ориентиры на февраль), а недавно начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам (см. значения за ноябрь-2021).