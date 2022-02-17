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17 февраля. Главное за минуту

17.02.2022 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
17 февраля. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru

🔹 Минтруд предлагает изменить закон о рынке труда в РФ — «О занятости населения». Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов. К таковым Минтруд относит неконвенциональную (теневую) занятость. В ведомстве хотят дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

🔹 Молодежи хотят выделить по 10 тыс. рублей на стартовый пенсионный капитал. К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей выступает за передачу накоплений в собственность граждан и их стопроцентную трансформацию в стандартную схему НПО.

🔹 Налоговые поступления в бюджет РФ в 2021 году выросли на треть. В прошлом году в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в 2020-м (21 трлн рублей). Почти половина поступлений приходится всего на пять регионов: Москву, ХМАО, ЯНАО, Санкт-Петербург и Московскую область.

🔹 Плата за капремонт в среднем по России выросла почти на 15%. Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 рубля за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%.

🔹 Банк России научит детей распознавать фальшивые деньги. Для этого разработана специальная игра «Космический детектив: тайна семи банкнот», она рассчитана на детей с семи лет. В игре нужно спасти город Финбург, столицу финансовых технологий и изобретений, от главного злодея — фальшивомонетчика. На какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание, игроки узнают из подсказок.

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