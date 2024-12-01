К чему приведет рост доллара выше 110, какой курс станет «новой нормальностью». Главное о валюте за неделю

🔶 К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста.
🔶 Спрогнозировано, какой курс доллара станет «новой нормальностью».
🔶 Эксперт спрогнозировал, до какого уровня опустится рубль.
🔶 Силуанов высказался о текущем курсе валюты.
🔶 «Валютный кризис»: почему аналитики ждут доллар по 120 рублей.
🔶 Экономист призвал не допускать падения рубля ниже 100 рублей.
🔶 Повода для паники нет. Путин сделал заявление о ситуации с рублем.
🔶 Ждать ли доллар по 120 рублей: названо последствие девальвации рубля.
🔶 Глава Минэкономразвития предсказал будущее рубля.
Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварил подготовил подборку прибыльных вкладов.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк