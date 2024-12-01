К чему приведет рост доллара выше 110, какой курс станет «новой нормальностью». Главное о валюте за неделю

🔶 К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста.

🔶 Спрогнозировано, какой курс доллара станет «новой нормальностью».

🔶 Эксперт спрогнозировал, до какого уровня опустится рубль.

🔶 Силуанов высказался о текущем курсе валюты.

🔶 «Валютный кризис»: почему аналитики ждут доллар по 120 рублей.

🔶 Экономист призвал не допускать падения рубля ниже 100 рублей.

🔶 Повода для паники нет. Путин сделал заявление о ситуации с рублем.

🔶 Ждать ли доллар по 120 рублей: названо последствие девальвации рубля.

🔶 Глава Минэкономразвития предсказал будущее рубля.

Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварил подготовил подборку прибыльных вкладов.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: