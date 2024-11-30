Россияне нашли альтернативу депозитам, когда будет новая льготная ипотека. Главное о жилье за неделю

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Предложения* банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.