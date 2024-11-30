Где можно купить самые дешевые новые авто, повышение штрафа за езду без ОСАГО. Главные события авторынка за неделю

🔹Автомобилистов могут лишить водительского удостоверения, если у них имеется задолженность по алиментам.

🔹Названы шесть способов сэкономить на покупке нового авто.

🔹Средний размер автокредита, который выдавали российские банки в октябре, составил 1,4 млн рублей.

🔹Названы доказательства, которые помогут оспорить штраф ГИБДД.

🔹Госдума одобрила повышение штрафа за езду без ОСАГО.

🔹Средний срок автокредитов, выданных банками в октябре 2024 года на новые автомобили и машины с пробегом, составил 5,57 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,9%.

🔹Лидерами среди регионов с самыми низкими ценами на новые автомобили стали Поволжье, Северный Кавказ и Урал, выяснили эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

🔹За оформление полиса ОСАГО новые и постоянные пользователи могут получить сертификаты до 2500 рублей.