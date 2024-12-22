Банки открыли «сезон охоты» на вкладчиков

Декабрь всегда был высоким сезоном спроса на депозиты для банков, во-первых, поскольку в конце года многие россияне получают премию или 13-ю зарплату, во-вторых, потому что конец года — лучшее время для открытия вклада. Об этом рассказала агентству «Прайм» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Перед Новым годом возникает большая конкуренция между финансово-кредитными организациями, поэтому в борьбе за вкладчиков они создают разные акции и специальные предложения. Например, они предлагают дополнительные привилегии по депозитным продуктам, повышая их привлекательность. В связи с этим эксперт рекомендовала воспользоваться спецпредложениями декабря при открытии вклада, чтобы получить максимальную выгоду.

Базовые ставки по депозитам продолжат расти, на это указывает жесткая монетарная политика Центробанка, который пока не дает сигнала к снижению ключевой ставки. Банки устанавливают процентные ставки выше ключевой (21% годовых), так, они могут достигать 25% годовых.

Валишвили рекомендовала потенциальным вкладчикам изучить данные на сайте ЦБ о средних ставках по депозитам, чтобы проверить, насколько вклад в банке не из списка системообразующих может быть рискованным.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.

Выбирая конкретное предложение в сегменте депозитов, стоит ориентироваться на личные финансовые цели. «Базовая стратегия формирования сбережений — сочетание срочного вклада и накопительного счета. Первый инструмент поможет получить максимально высокую доходность, в частности, чем дольше срок размещения средств, тем выше будет предлагаемый процент по вкладу. Второй — позволит оперативно распоряжаться деньгами и при этом получать процент на остаток», — указала специалист.

В сегменте накопительных счетов банки тоже создают специальные условия для новых или «премьер»-клиентов. Также в конце декабря, когда сложно предугадать действия банков после нового решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, лучше всего будет разместить часть средств именно на накопительном счете.

«И если в январе банки начнут предлагать еще более выгодные вклады, то средства на накопительных счетах и полученный по ним доход можно переложить на вклад», — посоветовала Валишвили.

По прогнозу эксперта, в ближайшие полгода ситуация на рынке вкладов не будет существенно меняться, так что россияне могут воспользоваться возможностью приумножить сбережения.

Самые прибыльные накопительные счета

Накопительные счета наравне со вкладами выступают в текущий момент одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств. Часть банков готова предложить клиентам, открывающим накопительный счет, повышенные ставки, которые действуют в первые месяцы, что на этот период позволяет получить доходность по накопительному счету, сопоставимую с доходностью краткосрочных депозитов. Учитывая высокий интерес к данному инструменту сбережений, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 накопительных счетов, представленных на нашем сайте. Вот четыре из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по накопительным счетам актуальны на 3 декабря 2024 года.