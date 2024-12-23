Еще один банк понизил ставки по вкладу

Металлинвестбанк понизил ставки по вкладу «Максимальный доход» для новых клиентов, следует из условий банка.
Ставка снижена до 17% годовых на сроках 550, 740 и 1100 дней. Ранее по этим срокам предлагались ставки 24% и 25% годовых.
В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
После этого ставки по вкладам снизил Альфа-Банк — доходность депозитов снизилась на 3–5 п. п.
Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.