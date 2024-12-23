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Еще один банк понизил ставки по вкладу

Дата публикации: 23.12.2024 17:03
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Время прочтения: 1 минута
Еще один банк понизил ставки по вкладу
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Металлинвестбанк

Металлинвестбанк понизил ставки по вкладу «Максимальный доход» для новых клиентов, следует из условий банка.

Ставка снижена до 17% годовых на сроках 550, 740 и 1100 дней. Ранее по этим срокам предлагались ставки 24% и 25% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

После этого ставки по вкладам снизил Альфа-Банк — доходность депозитов снизилась на 3–5 п. п.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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