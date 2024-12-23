Еще один банк понизил ставки по вкладу

Металлинвестбанк понизил ставки по вкладу «Максимальный доход» для новых клиентов, следует из условий банка.

Ставка снижена до 17% годовых на сроках 550, 740 и 1100 дней. Ранее по этим срокам предлагались ставки 24% и 25% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

После этого ставки по вкладам снизил Альфа-Банк — доходность депозитов снизилась на 3–5 п. п.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.