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19 мая 2026 г.
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Рубль ускорил рост. ЦБ установил официальные курсы на 20 мая

Рубль ускорил рост. ЦБ установил официальные курсы на 20 мая

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ЦБ установил официальные курсы валют на 20 мая 2026 года. Рубль продолжил уверенно расти к доллару США, евро и китайскому юаню. 

Курс доллара опустился на 1,0571 рубля, составив 71,2926 рубля (72,3497 рубля на 19 мая).

Евро подешевел на 1,2871 рубля и составил 82,7871 рубля (предыдущее значение — 84,0742 рубля).

Юань снизился на 0,1734 рубля до 10,4545 рубля (прежний курс — 10,6279 рубля).

После того как доллар и евро перестали свободно торговаться на бирже в России, Центробанк изменил способ расчета официального курса этих валют. Теперь регулятор собирает информацию о настоящих сделках между банками, где один банк продает, а другой — покупает валюту. Это называется внебиржевой рынок. Чтобы курс был честным и не зависел от одной случайной сделки, ЦБ учитывает только те случаи, где участвуют минимум три разных банка. Если сделок с долларом или евро нет вообще, ЦБ считает курс через другие валюты, например, через юань. 

Когда публикуется курс?

• Каждый рабочий день, примерно до 18:00 по московскому времени. Этот курс действует на следующий день.

Почему курс ЦБ отличается от того, что в обменнике?

• Официальный курс нужен для бухгалтерии, налогов, документов. В банках и обменниках курс другой: там закладывают свою прибыль и оценивают спрос (насколько сложно купить или продать валюту в текущих условиях).

Текущие курсы валют в обменниках
Обмен валюты без скрытых условий

Резервируйте нужную сумму и обменивайте выгодно

Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
Доллар, евро, юань: что происходит с валютой в России
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