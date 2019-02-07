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Кредитная
MasterCard Gold — Углеметбанк
Основные характеристики
- ставка 23,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 800 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 3%;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт (перерасход лимита) - 30% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 65 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
07.02.2019 09:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79