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Углеметбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

MasterCard Gold — Углеметбанк
Основные характеристики
  • ставка 23,5% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 800 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 300 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 3%;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт (перерасход лимита) - 30% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 65 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
  • невысокая процентная ставка;
  • возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
07.02.2019 09:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79