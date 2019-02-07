Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 800 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 3%;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт (перерасход лимита) - 30% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 18 до 65 лет

для женщин: от 18 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;

невысокая процентная ставка;

возраст заемщика - от 18 лет Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка Дата актуализации 07.02.2019 09:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.