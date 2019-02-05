Обслуживание карты Тип карты

American Express Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 499 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

СМС-Информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

индивидуальный дизайн - бесплатно;

страховые программы American Express Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21,9% до 33,9% - по операциям оплаты товаров и услуг; от 35,9% до 49,9% - по операциям на снятие наличных от 21,9% до 49,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется для оформления карты требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможен выбор индивидуального дизайна карты;

невысокая стоимость обслуживания;

бесплатные страховые программы Минусы льготный период только на покупки;

крупная комиссия за снятие наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.