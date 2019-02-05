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Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Для путешествий в рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы; 5 000 приветственных миль;

1 миля за каждые 40 руб. покупок;

2 500 дополнительных миль за покупки за год на сумму 700 000 руб.;

7 500 дополнительных миль за покупки по карте свыше 100 000 руб. в период акции до 31.12.2018;

дополнительные мили за бронирования или покупки у партнеров Miles&More Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 3 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование, страхования выезжающих за рубеж - бесплатно;

экстренная помощь в случае чрезвычайной ситуации, профессиональные медицинские и юридические консультации Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 31,9% до 49,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;

отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;

подтверждение дохода не требуется Минусы высокая процентная ставка;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.