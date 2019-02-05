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Miles & More Signature

Visa Signature «Miles & More» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 28,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 10 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • Для путешествий

в рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы;

  • 7 000 приветственных миль;
  • 1 миля за каждые 40 руб. покупок;
  • 3 500 дополнительных миль за покупки за год на сумму 1 000 000 руб.;
  • 9 000 дополнительных миль за покупки по карте на сумму от 150 000 руб. в период акции до 31.12.2018;
  • дополнительные мили за бронирования или покупки у партнеров Miles&More
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% + 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, страхования выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, "защита покупок" - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28,9% до 36,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • бесплатное СМС-информирование, страховые программы и консьерж-сервис;
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Miles & More Signature» в 85 городах России
102 282
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48