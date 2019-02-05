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Visa Signature Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Для путешествий в рамках программы Miles & More держателю начисляются премиальные мили, которые можно использовать на оплату билетов от авиакомпании Lufthansa, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг от партнеров программы; 7 000 приветственных миль;

1 миля за каждые 40 руб. покупок;

3 500 дополнительных миль за покупки за год на сумму 1 000 000 руб.;

9 000 дополнительных миль за покупки по карте на сумму от 150 000 руб. в период акции до 31.12.2018;

дополнительные мили за бронирования или покупки у партнеров Miles&More Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 10 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, страхования выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, "защита покупок" - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 500 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 28,9% до 36,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

10% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных миль за расчеты по карте;

крупная сумма кредитного лимита;

бесплатное СМС-информирование, страховые программы и консьерж-сервис;

отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;

подтверждение дохода не требуется Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.