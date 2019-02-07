Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Cash Back возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019): 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций макс. сумма возврата без ограничений от 3 до 8% Бонусы Сотовые операторы получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО "МТС" при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте более 10 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 50 000 руб. - тариф Smart / опция МТС Планшет / Smart Безлимитище / тариф Х / Мой Безлимитище / Мой smart;

сумма покупок по карте более 20 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 70 000 руб. - тариф Smart Non Stop / Smart Безлимитище+ / Тарифище;

сумма покупок по карте более 30 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 100 000 руб. - тариф Smart+ / Smart Забугорище / Наш Smart Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 199 - 1 387 ₽ 199 руб. за выпуск карты;

0 руб. ежемесячное обслуживание карты для абонентов МТС, для остальных клиентов - 99 руб. в мес Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% + 350 руб. за счет кредита;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3,9% + 350 руб. за счет кредита;

0,5% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 350 руб. за счет кредита;

1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 350 руб. за счет кредита;

1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно

плата за пропуск платежа - 500 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 999 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24,9% до 27% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 100 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 20 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода;

оформление с 18 до 70 лет;

бесплатные услуги МТС при выполнении определенных условий Минусы существенные санкции за пропуск платежа Особые ограничения карта выдается в салонах МТС Дата актуализации 07.02.2019 10:12 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.