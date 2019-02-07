МТС Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)
Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» — МТС Банк
Основные характеристики
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 299 999 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание от 199 до 1 387 ₽
- cash back до 8%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 3 до 8%
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):
- 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций
макс. сумма возврата без ограничений
Бонусы
- Сотовые операторы
получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО "МТС" при выполнении одного из условий:
- сумма покупок по карте более 10 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 50 000 руб. - тариф Smart / опция МТС Планшет / Smart Безлимитище / тариф Х / Мой Безлимитище / Мой smart;
- сумма покупок по карте более 20 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 70 000 руб. - тариф Smart Non Stop / Smart Безлимитище+ / Тарифище;
- сумма покупок по карте более 30 000 руб. в месяц / ежедневный неснижаемый остаток на счете более 100 000 руб. - тариф Smart+ / Smart Забугорище / Наш Smart
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
199 - 1 387 ₽
- 199 руб. за выпуск карты;
- 0 руб. ежемесячное обслуживание карты для абонентов МТС, для остальных клиентов - 99 руб. в мес
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9% + 350 руб. за счет кредита;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9% + 350 руб. за счет кредита;
- 0,5% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,9% + 350 руб. за счет кредита;
- 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,9% + 350 руб. за счет кредита;
- 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно
- плата за пропуск платежа - 500 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 999 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без подтверждения дохода;
- оформление с 18 до 70 лет;
- бесплатные услуги МТС при выполнении определенных условий
Минусы
- существенные санкции за пропуск платежа
Особые ограничения
- карта выдается в салонах МТС
Дата актуализации
07.02.2019 10:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)» в 60 городах России
7 433Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт