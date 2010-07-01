Альфа-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта 100 дней со скидкой на обслуживание

Visa Classic «100 дней без процентов» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 11,99% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 100 дней
  • годовое обслуживание 590 ₽
Оформить карту
Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 400 руб.;
  • возможна доставка карты курьером
Дата актуализации 01.11.2019 15:39
Размер кредитного лимита от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период до 100 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 11,99% до 39,99%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
от 3% до 10% от суммы задолженности + начисленные проценты, мин. 300 руб.
Дата актуализации 01.11.2019 15:39
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 01.11.2019 15:39
Плюсы
  • длительный льготный период на покупки и снятие наличных;
  • возможна выдача кредитной карты по двум документам;
  • максимальный возраст заемщика не ограничен
Минусы
  • существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
  • минимальные процентная ставка и стоимость обслуживания действует только для льготных категорий заемщиков;
  • доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
Дата актуализации 01.11.2019 15:39
Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «100 дней - Банки.ру» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 590 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «100 дней со скидкой на обслуживание» в 104 городах России
92
Вернуться в поиск

Предложения месяца

100 дней без % со скидкой на обслуживание
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть
Можно все
Росбанк
от 25,9% годовых
Посмотреть
Справочная информация
АО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 158
Банкоматы 231
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях