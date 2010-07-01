Развитие безналичных систем особенно заметно в последние годы. Большинство потребителей используют «пластик» в качестве кошелька, забыв о традиционных деньгах. Приличная часть выданных заемных средств в банках оформляется именно с помощью данного инструмента. Поэтому кредитная карта 100 дней со скидкой на обслуживание — один из самых популярных способов получить финансы.

Главным преимуществом «пластика» является его безопасность. В случае кражи или потери достаточно сообщить об этом оператору, и он заблокирует счет до посещения вами отделения банка. Затем вы восстанавливаете доступ без какой-либо дополнительной платы и продолжаете пользоваться средствами.

Следующее преимущество данного инструмента — наличие льготного промежутка времени. Грейс-период предусмотрен для бесплатного погашения задолженности в течение установленного организацией срока. Как правило, продолжительность такой опции составляет от 30 до 120 календарных дней, а за начало берут дату получения «пластика» (в некоторых случаях первую безналичную операцию). Однако вам следует учитывать, что опоздание даже на один день означает просрочку и начисление процентов.

Методика оформления

Сначала вам предстоит изучить и сравнить основные параметры:

1. процентная ставка;

2. стоимость обслуживания;

3. продолжительность.

Нелишним будет узнать, предусмотрены ли скидки для постоянных клиентов. Далее переходите к рассмотрению дополнительных опций. Обратите внимание на cash back, скидки на покупки у фирм-партнеров и бонусные программы (для любителей путешествий, шопинга или автовладельцев). Такие привилегии принесут вам немало пользы при грамотном использовании. А интернет-банкинг и мобильные приложения сделают финансовые операции намного проще и удобнее.

Следующий этап — оформление. Оно не займет много времени, вам лишь необходимо составить заявление в офисе или на официальном сайте организации. Несмотря на недавнее появление, именно второй способ сейчас самый популярный среди россиян. Причина в том, что потребители не хотят тратить время на поездку и ожидание в длинных очередях. К тому же решение по онлайн-заявкам принимают гораздо быстрее, так как сотрудникам не нужно обрабатывать запросы (вносить их в базу).

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