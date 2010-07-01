Кредитная карта 100 дней со скидкой на обслуживание
- ставка от 11,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание 590 ₽
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
590 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 5,9%, мин. 500 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|01.11.2019 15:39
|Размер кредитного лимита
|от 5 000 до 500 000 ₽
|Льготный период
|
до 100 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|от 11,99% до 39,99%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
от 3% до 10% от суммы задолженности + начисленные проценты, мин. 300 руб.
|Дата актуализации
|01.11.2019 15:39
|Возраст
|
от 18 лет
|Подтверждение дохода
|
подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|01.11.2019 15:39
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|01.11.2019 15:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «100 дней - Банки.ру» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 590 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
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