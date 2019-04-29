



Уже не раз всплывавшая в информпространстве идея сделать в России единый «моторный» полис из каско и ОСАГО может материализоваться буквально в ближайшие недели. Что получится из этого гибрида?

На прошлой неделе глава Кабмина Дмитрий Медведев дал поручение до 1 июня «рассмотреть возможность включения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско)».

Дело было так. Волну запустили депутаты, премьер заинтересовался, ЦБ «счел возможным рассмотреть», Минфин РФ «оценил идею как хорошую», страховое сообщество назвало идею «преждевременной». Замминистра финансов допустил, что новый вид полисов появится уже в 2020 году. И все это в течение десяти дней. Реально ли за полгода родить новый продукт и стоит ли?

Идея, прямо скажем, не нова, она явно взята из европейской практики. Во многих странах Европы отдельный полис страхования автогражданской ответственности вещь редкая и невыгодная. В Германии, например, комбинированный полис с безлимитным покрытием по вреду жизни и здоровью стоит в среднем около 400—500 евро, аналог ОСАГО (если его покупать отдельно) стоил бы около 200 евро. Обойтись совсем без полиса нельзя: германские власти очень рьяно следят за тем, чтобы гражданская ответственность была застрахована, — если водить без страховки, можно не только налететь на гигантские штрафы, но и машины лишиться.

В Великобритании полис привязан и к человеку, и к машине. Но водитель, имеющий полис страхования гражданской ответственности на одну машину, имеет право сесть за руль другого автомобиля. При этом, если он не вписан в полис каско на эту машину, защита самого транспортного средства не работает.

В каком формате появится российский «моторный» полис, будет ли он давать право водить другое авто и прочее, пока непонятно. По всей видимости, сейчас речь идет лишь о том, чтобы при покупке полиса каско «автогражданку» можно было включать как опцию, не увеличивая стоимость страховки. Идея крайне привлекательная, на первый взгляд, но, как мне кажется, сложноосуществимая в российских реалиях.

Во-первых, она потребует внесения изменений в законодательство, поскольку страхование ответственности — обязательный вид, регламентируемый соответствующим законом, а страхование самого авто — добровольный.

Во-вторых, формально лишь половина страховщиков, работающих на рынке каско (их чуть более сотни), имеет лицензии на ОСАГО. В реальности на подобные эксперименты, скорее всего, отважатся единицы, причем из первой десятки страховщиков ОСАГО, которые так же сильны и в каско. Просчитать риски по подобному комбинированному продукту будет ой как непросто, как минимум из-за резкой разницы в убыточности в этих двух видах страхования. А уж продавать два в одном за ту же цену — почти самоубийство, так как в лучшем случае балансирующее на грани безубыточности ОСАГО «съест» всю выгоду от продажи каско.

С другой стороны, наиболее продвинутые игроки уже научились очень точно оценивать и сегментировать клиентов по каско, они были бы рады, если бы у них была возможность применить это все и к «автогражданке». Но для этого опять же необходимо сначала индивидуализировать тариф по ОСАГО, то есть дать возможность страховщику устанавливать высокий тариф «плохому» водителю и давать хорошую скидку безаварийным водителям. Да, это запланировано как третий этап либерализации ОСАГО, стартовавшей в январе 2019 года, но сначала нужно разобраться со вторым этапом — отменой коэффициентов мощности и территорий, введением коэффициентов по нарушениям правил дорожного движения, дальнейшим расширением тарифного коридора базовой ставки. Сроки второго этапа, напомним, пока не определены, законопроекты в Думу не внесены.

Третий сложный момент — это разная система выплат при наступлении страхового случая. В ОСАГО действует система прямого возмещения убытков (ПВУ), когда пострадавший в ДТП обращается в свою страховую за возмещением, а та, осуществив выплату, в свою очередь, получает компенсацию из системы ПВУ. Пострадавшему автовладельцу вроде бы удобно: пришел к своему страховщику каско-ОСАГО, получил отремонтированный автомобиль или выплату. А вот как страховщики будут проводить такие выплаты — большой вопрос. Непонятно, и с какой суммы (премия-то общая) отчислять положенные 3% в компенсационные фонды Российского союза автостраховщиков (РСА) (эти средства идут на выплаты пострадавшим, если виновник скрылся или если страховая виновника ушла с рынка).



И наконец, четвертый камень преткновения — это крайне низкое проникновение страхования каско в России. К тому же этот рынок уже не первый год съеживается. Лишь в конце 2018 года эксперты заговорили о возможном сдержанном росте в нынешнем году. Лишь каждый десятый автовладелец страхует свой автомобиль по каско, гражданскую ответственность в теории должны страховать все. То есть комбинированный продукт по определению будет интересен очень небольшому числу автовладельцев с новыми и/или кредитными автомобилями, которые, как правило, страховать по каско приходится. Автомобили старше пяти лет страховать по каско уже не очень выгодно, а не страховать по ОСАГО нельзя.

Увеличить проникновение добровольного автострахования через комбинированный полис было бы, конечно, соблазнительно для страховщиков, но это кажется почти фантастикой в стране, где 5—7% ездит даже без обязательного полиса страхования ответственности.

Таким образом, полного объединения каско с ОСАГО в ближайшие два-три года ожидать не приходится, поскольку автовладельцы пока не могут, а страховщики не хотят этого. Для этого сначала нужно побудить неизменно беднеющее российское население страховать свое движимое имущество и полностью отпустить тарифы ОСАГО. Даже если страховщикам законодательно разрешат включать в полисы каско еще и гражданскую ответственность, в нынешней ситуации они, скорее всего, эту возможность проигнорируют, так как нет возможности установить справедливый тариф. Более реальной представляется ситуация, когда ОСАГО с расширенными лимитами станет базовым каско, а само каско постепенно отомрет.

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