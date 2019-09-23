Разбор Банки.ру. Карта рассрочки «Свобода» Хоум Кредит Банка: возможности и ограничения

Гарик Бульдог Харламов обещает в рекламном ролике десять месяцев рассрочки по карте «Свобода» при оплате в магазинах-партнерах. О чем он недоговаривает?



Как и любая карта рассрочки, «Свобода» представляет собой сплав кредитного и дебетового продуктов. У карты есть кредитный лимит, который можно тратить на покупки у партнеров банка, возвращая средства равными частями. Если платить по графику и не нарушать условия — получаем классическую модель рассрочки. Если успеете оформить карту до 30.09.2019, то вы попадаете на акцию и все покупки у партнеров банка, кроме магазина «Эльдорадо», сможете совершить с рассрочкой на десять месяцев. Правда, воспользоваться этим условием можно в течение 30 дней с даты заключения договора потребительского кредита по карте рассрочки «Свобода». Если партнер предлагает больший период рассрочки, то действует условие по партнеру.

Помимо кредитного лимита для покупок у партнеров, банк может одобрить (а может и не одобрить) возможность использовать часть лимита на покупки не у партнеров банка. То есть у клиента может быть один или два лимита в пределах одобренной суммы. В таком случае карта работает как кредитная с льготным периодом до 51 дня (точный срок зависит от того, когда у клиента наступает расчетный период, он привязан к конкретной дате).

Если же положить на «Свободу» собственные средства и оплачивать покупки ими, карта превращается в дебетовую. Никакого кешбэка и процентов на остаток в этом случае не предусмотрено, снять наличные невозможно, так что дебетовая версия «Свободы» не выгодна. Банк выплачивает клиенту деньги только в одном случае: когда клиент приходит закрыть карту. Если в момент закрытия карты на ней осталась рассрочка, ее потребуют погасить до закрытия.

Покупай сейчас — плати потом

Сколько лимитов и в каком объеме одобрить, а также процент, который клиенту придется заплатить при невыполнении условий рассрочки или на покупки вне партнерской сети, банк решает индивидуально для каждого клиента. Максимальный кредитный лимит — 300 тыс. рублей. Процент может быть в диапазоне 17,9—34,8% годовых.

Банк выдает «Свободу» гражданам РФ от 18 до 70 лет, со стажем на последнем месте работы не менее трех месяцев. Подтверждать доходы при этом не требуется, справка о доходах на решение банка не влияет.

Одобренную карту можно забрать в отделении банка или заказать бесплатную доставку курьером. Чтобы активировать карту «Свобода», нужно получить ПИН-код на сайте банка, через сервис «Мой кредит» или позвонив в кол-центр.

Товары в рассрочку можно купить в более чем 60 тыс. магазинов-партнеров. Потраченная сумма в равных долях делится на периоды рассрочки, погашение ежемесячное.

Минимальный ежемесячный платеж состоит:

из платежа по рассрочке по покупкам в партнерской сети;

7% от долга по покупкам вне партнерской сети (если таковые были) — остальную часть можно вернуть позже, до 51 дня без процентов;

процентов (если клиент не выполнил условия по рассрочке);

комиссий, возможных штрафов и просроченной задолженности, если таковая возникла.

Если не погасить минимальный платеж, то начисляется штраф в размере 590 рублей за каждый факт просрочки, а на сумму просроченного платежа начинают начисляться проценты.

О чем молчит Гарик

Чтобы не платить лишнего, важно помнить о сопутствующих платных финансовых сервисах. Все подключенные платные услуги будут указаны в договоре. Отключить их можно в приложении «Мой кредит», по звонку в кол-центр или в офисе банка.

Платные услуги к карте «Свобода»:

СМС-информирование — 99 рублей в месяц, начиная с третьего месяца. Довольно дорого по сравнению со стоимостью этой услуги в среднем для банков, но у карт рассрочки «Польза» и «Халва» СМС-информирование также стоит 99 рублей в месяц. Похоже, это особенность данного вида карт;

— 99 рублей в месяц, начиная с третьего месяца. Довольно дорого по сравнению со стоимостью этой услуги в среднем для банков, но у карт рассрочки «Польза» и «Халва» СМС-информирование также стоит 99 рублей в месяц. Похоже, это особенность данного вида карт; опция «Делим на 3» (увеличение срока рассрочки до трех месяцев при покупках не у партнеров) — 499 рублей в месяц начиная с третьего;

(увеличение срока рассрочки до трех месяцев при покупках не у партнеров) — 499 рублей в месяц начиная с третьего; программа «Свобода+» , включает опции «Пропуск платежа» (бесплатно дает возможность пропустить ближайший платеж по рассрочке, фактически увеличивая срок рассрочки на месяц, но воспользоваться ею можно только раз в полгода и при условии оплаты не менее чем трех месяцев рассрочки) и «Отказ от взыскания» (бесплатно дает право обратиться в банк с просьбой об отказе от мероприятий по взысканию задолженности) — 249 рублей в месяц;

, включает опции (бесплатно дает возможность пропустить ближайший платеж по рассрочке, фактически увеличивая срок рассрочки на месяц, но воспользоваться ею можно только раз в полгода и при условии оплаты не менее чем трех месяцев рассрочки) и (бесплатно дает право обратиться в банк с просьбой об отказе от мероприятий по взысканию задолженности) — 249 рублей в месяц; услуга «Плюс 6» (увеличение срока рассрочки на шесть месяцев) — 990 рублей, опция «Плюс 10» — 1 490 рублей. Указанная цена действует, если эти услуги подключаются в рамках пакета «Свобода+». Опции «Плюс 6» и «Плюс 10» можно подключить без программы «Свобода+», но стоимость будет выше (1 490 и 1 990 рублей соответственно). А «Пропуск платежа» вне пакета «Свобода+» будет стоить 499 рублей.

Все эти услуги вряд ли понадобятся дисциплинированным заемщикам.

Пополнить карту «Свобода» можно в приложении «Мой кредит», в интернет-банке, на сайте «Хоум Кредит» через специальный сервис «Внесение платежа по кредиту», в отделениях и банкоматах банка. Средства появятся на счете в течение суток — это может стать причиной просрочки платежа.



Пользователи жалуются на форуме Банки.ру на практику учета возврата товаров. Допустим, вы купили товар в рассрочку, а потом вернули его. На карту поступает сумма, эквивалентная стоимости товара. Но нужно учитывать, что рассрочка по этому товару не аннулируется: она будет погашаться из тех самых денег, которые поступили на карту после возврата товара.

Повторяемся, но это важно: хотя карту можно использовать как дебетовую (то есть вносить на нее средства сверх платежа и тратить их), но снимать наличные с нее нельзя.



Кому подходит «Свобода»?

Тем, кто планирует покупки в магазинах — партнерах банка. При должной аккуратности и внимательности к внесению платежей эти покупки могут стать хорошей альтернативой POS-кредитам и кредитным картам.

Тем, кто планирует импульсные покупки не у партнеров банка, но хочет взять для этого карту быстро и просто. Льготный период в 51 день — вполне нормальное условие, учитывая простые условия получения карты.

И совсем не подходит «Свобода» тем, кто хочет зарабатывать на своих средствах и выбирает продукты с кешбэком и процентом на остаток.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru