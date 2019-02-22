Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация». Теперь любая компания может подать заявку на оформление договора об оказании кассово-инкассаторских услуг или на внесение изменений в действующий договор инкассации.

При этом инкассация от Сбербанка предлагает тарифы без скрытых комиссий и платежей за сейф-пакеты, позволяет оперативно зачислить средства на счет, выбрать, оформить договор онлайн, говорится в сообщении кредитной организации.

После оформления онлайн-заявки подписание договора возможно через систему электронного документооборота или в отделении банка.

По словам директора дивизиона «Трансакционный бизнес», блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергея Попова, более удобный алгоритм работы увеличит количество предприятий, пользующихся услугами инкассаторов банка, поскольку надежность этих услуг Сбербанка находится на самом высоком уровне.