Банк «ФК Открытие» снизил ставки по рублевым вкладам. «Надежный» открывается под 5,97—7,25% годовых (вместо 6,17—7,63%).

«Открытый» оформляется под 6,37—7,25% (ранее — под 6,66—7,53%), а «Основной доход» — под 5,77—7,07% годовых (прежде — под 5,97—7,44%).

«Активное пополнение» привлекается под 4,59—6,41% (до этого — под 4,59—6,45%), а «Свободное управление» — под 4,91—5,62% годовых (вместо 4,91—6,02%).

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Премиального» составит 5,9—7,4% годовых (ранее — 6,1—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок всех вкладов — 91, 181, 367 и 730 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Свободное управление» и «Активное пополнение».