Четыре экспериментальные площадки для внедрения сетей нового поколения (5G) развернут в Москве для операторов «большой четверки». Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта сообщил, что пилотные зоны заработают в столице до конца текущего года.

«Пилотные зоны [сетей 5G] развернет «большая четверка». У каждого оператора будут свои пилотные зоны», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для тестирования пилотного проекта операторы будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучать возможности, функциональность и сервисы этой технологии. «Также операторы планируют совместно с технологическими компаниями показать практическое применение технологий 5G», — добавили в ведомстве, уточнив, что тестирование продлится до момента коммерческого внедрения сетей.