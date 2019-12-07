• Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала россиян копить в рублях и пообещала следить за инфляцией. О том, стоит ли верить регулятору или лучше запастись валютой перед праздникам, читайте в материале «Здравствуй, рубль, Новый год! Как российская валюта встретит 2020-й».

• Для тех, кто ищет выгодную кредитную карту, — «Разбор Банки.ру» «Кредитная карта «120подНОЛЬ» от Росбанка: условия и ограничения». В предыдущих разборах Банки.ру эта карта часто рассматривалась как более выгодная альтернатива другим кредиткам. Но и сама она не идеальна, если присмотреться внимательнее.

• Госдума должна в весеннюю сессию принять закон о новом составе потребительской корзины, на которую мы сможем перейти уже с 2021 года. Ее структура станет, наконец, похожей на «полноценный рацион здорового питания», обещает премьер-министр Дмитрий Медведев. Станет ли потребительская корзина в России похожей на западную? О том, как такое возможно и что делать, читайте здесь.

• Пока ЦБ пытается урезать доходность микрокредитования, МФО перестраивают модель бизнеса. Теперь продажи допуслуг приносят им до 20% доходов. Как отразятся перемены на клиентах? Подробнее — в публикации «Не просто займы. МФО нашли новый источник заработка».

• Свежее предложение от мошенников: очистить историю автомобиля, убрав информацию о ДТП из всех баз данных, в том числе ГИБДД. Кому это нужно и насколько реально? О том, как не стать владельцем битого автомобиля, читайте в материале Банки.ру.