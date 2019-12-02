Разбор Банки.ру. Кредитная карта «120подНОЛЬ» от Росбанка: условия и ограничения

В предыдущих разборах Банки.ру эта карта часто рассматривалась как более выгодная альтернатива другим кредиткам. Но и сама она не идеальна, если присмотреться внимательнее.



Название кредитной карты Росбанка «120подНОЛЬ» говорит само за себя: это кредитка с грейс-периодом до 120 дней. В течение этого периода не начисляются проценты. При этом у банка есть такое понятие, как расчетный период. Он равен календарному месяцу с первого по последнее число. А беспроцентный период, в свою очередь, равен трем расчетным периодам с момента совершения первой операции за счет кредитных средств. По окончании каждого расчетного периода (за исключением первого) клиенту необходимо погасить минимальный ежемесячный платеж, который равен 5% от суммы задолженности за предыдущий расчетный период, но не менее 300 рублей. Также в минимальный платеж включаются начисленные проценты и комиссии за этот период. Но если клиент возвращает банку потраченные кредитные деньги в полном объеме в грейс-период, то никаких процентов не начисляется. То есть в течение льготного периода все равно придется вносить минимальные платежи. А вот по карте банка «Открытие» «120 дней» никаких платежей в течение грейс-периода не предусмотрено. При этом 120 дней — все равно хороший грейс-период, хотя есть и более интересные предложения. Например, по кредитной карте УБРиР «240 дней» грейс-период достигает 240 дней. Но чемпионом в этом виде «спорта» является банк «Восточный» с картой «Просто 30», по которой обещает не брать проценты целых пять лет.

Минимальный кредитный лимит по карте Росбанка — 15 000 рублей, максимальный — 1 млн рублей. Процентная ставка — от 25,9% до 29,9%. Это довольно высокий минимальный процент, на рынке есть продукты с меньшими показателями. Например банк «Открытие» берет по карте « 120 дней» минимум 13,9% годовых.

Карта выпускается в платежной системе Mastercard World, ее можно привязать к кошелькам Apple Pay и Google Pay. Также возможен выпуск премиальной карты Mastercard Black Edition, но только для тех клиентов, кто подключил себе премиальный пакет банка не ранее чем за месяц до открытия карты. Плата за пользование картой — 99 рублей в месяц. Она не взимается за первый месяц использования продукта и в последующем при сумме покупок больше 15 000 рублей. СМС-информирование стоит 60 рублей ежемесячно, первый месяц услуга предоставляется бесплатно.

По карте возможно использование собственных средств. Снятие своих наличных бесплатное в банкоматах Росбанка и его партнеров (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Газпромбанк, «Ак Барс», ВТБ), в банкоматах других банков придется заплатить комиссию 1% + 100 рублей. Снятие кредитных средств платное во всех случаях, комиссия — 4,9% + 290 рублей. Тогда как по карте Альфа-Банка «100 дней без процентов» можно снимать наличные до 50 000 рублей без комиссии. По кредитке МТС Банка ZERO предусмотрено снятие кредитных средств без комиссии. Переводить средства с карты на карту можно, собственные средства переводятся без комиссии, в остальных случаях взимается плата в размере 4,9% + 290 рублей.

Как получить

Получить карту может гражданин РФ старше 18 лет. Карту с кредитным лимитом менее 100 000 рублей можно получить по паспорту без дополнительных документов. В пресс-службе банка пояснили, что обычно для одобрения такой суммы ничего дополнительно не требуют, так как доход клиента предсказывается банком по собственной модели оценки дохода. Тем не менее справку о доходе могут попросить при следующих условиях:

- одобренная банком сумма меньше, чем просил клиент (тогда при предоставлении справки возможно, что банк пойдет навстречу клиенту и одобрит больший лимит);

- предсказанный доход не позволяет одобрить клиенту кредит вообще (он сильно ниже, чем существующие обязательства);

- банк может предложить предоставить справку, чтобы одобренный лимит сделать больше.

Для получения кредитки с лимитом больше 100 тыс. рублей потребуется подтверждение дохода (справка по форме банка или работодателя или 2-НДФЛ) и, возможно, занятости (копия трудовой книжки или трудового договора). По информации пресс-службы Росбанка, документ о занятости может потребоваться в случае, если запрашиваемая сумма кредита свыше 400 тыс. рублей и она подтверждается не справкой 2-НДФЛ, а альтернативными документами.

Программы лояльности по карте «120подНОЛЬ» нет. Конкуренты более щедры: например, такие программы есть у ВТБ по кредитке « Мультикарта» или у Совкомбанка по карте рассрочки «Халва».

В документах, представленных на сайте банка, указано, что одновременно с картой может оформляться программа страхования жизни. В пресс-службе эту информацию опровергли, сказав, что на данный момент страховки нет вообще, опция в разработке и будет доступна в скором времени, но от нее можно будет отказаться при оформлении карты.

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На что жалуются пользователи?

В «Народном рейтинге» клиенты жалуются, что им пришлось заплатить комиссию за операцию, которую они считали бесплатной. Действительно, такое может произойти. Речь идет об операциях, приравненных к операциям снятия наличных:

пополнение электронных кошельков;

оплата дорожных чеков;

пополнение счетов в других банках / перевод на банковскую карту других банков;

покупка фишек в казино, лотерейных билетов;

операции, в результате которых образовалась задолженность сверх расходного лимита.

По таким операциям взимается комиссия в размере 4,9% + 290 рублей.

Плюсы:

большой грейс-период — до 120 дней;

возможность получения кредитного лимита до 1 млн рублей (таких предложений на рынке не много);

бесплатное снятие наличных за счет собственных средств в банкоматах Росбанка и банков-партнеров.

Минусы:

отсутствие программы лояльности (кешбэка, процента на остаток собственных средств);

довольно высокая минимальная процентная ставка;

нельзя оформить кредитный лимит меньше 15 000 рублей;

высокая комиссия за снятие заемных средств.

Кому подходит карта

Карта подходит тем, кому нужен большой кредитный лимит, а не процент на остаток и кешбэк. Тем, кто считает, что программа лояльности обязательно должна быть, стоит рассмотреть другие продукты.

Антонина САМСОНОВА, Ольга СТАНЧАК, Banki.ru



