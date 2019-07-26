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Росбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

120подНОЛЬ

Mastercard World «120подНОЛЬ» — Росбанк
Основные характеристики
  • ставка от 21,4% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 120 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 089 ₽
Оформить карту
3 040 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 089 ₽

99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 15 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - за счет собственных средств;
  • 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - за счет собственных средств в банкоматах банков-партнеров;
  • 1% + 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% + 100 руб. - за счет собственных средств;
  • 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
Дополнительная информация
  • процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита - соответствует процентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 120 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,4%
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт; при предоставлении справки по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.);
  • снятие наличных за счет собственных средств без комиссии в банкоматах Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Уралсиб, Газпромбанк, АК Барс
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных за счет кредитного лимита
Дата актуализации
26.07.2019 11:57
Оформить карту
3 040 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «120подНОЛЬ» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 799 руб., процентная ставка от 21.4% годовых , переплата за период — 3 588 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 089 руб.

Кредитная карта «120подНОЛЬ» в 155 городах России
2 286
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Справочная информация
ПАО РОСБАНК
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
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