120подНОЛЬ
- ставка от 21,4% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 120 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 089 ₽
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 15 000 руб.
- 0% - за счет собственных средств;
- 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств;
- 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств в банкоматах банков-партнеров;
- 1% + 100 руб. - за счет собственных средств;
- 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
- 1% + 100 руб. - за счет собственных средств;
- 4,9 % + 290 руб. - за счет кредитных средств
- процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита - соответствует процентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно)
- операции оплаты товаров и услуг
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт; при предоставлении справки по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора
- постоянная
- постоянная
- крупная сумма кредитного лимита;
- возможность оформления карты по паспорту (при лимите до 100 000 руб.);
- снятие наличных за счет собственных средств без комиссии в банкоматах Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Уралсиб, Газпромбанк, АК Барс
- высокая комиссия за снятие наличных за счет кредитного лимита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «120подНОЛЬ» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 799 руб., процентная ставка от 21.4% годовых , переплата за период — 3 588 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 089 руб.
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
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