при лимите до 100 000 руб. требуется только паспорт; при предоставлении справки по форме банка потребуется копия трудовой книжки / договора

99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 15 000 руб.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «120подНОЛЬ» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 799 руб., процентная ставка от 21.4% годовых , переплата за период — 3 588 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 089 руб.