Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» и Банки.ру подготовили для посетителей портала «Праздничный» вклад с повышенной ставкой 7,1% годовых. Чтобы открыть депозит на специальных условиях, нужно подать заявку на сайте и получить промокод.



Экспобанк со 2 декабря вводит вклад «Яркая зима». Он оформляется в рублях на 366 дней. Срок вклада разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,75%, со 182-го по 271-й день — 6,75%, с 272-го по 366-й день — 7,25%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,39%.



Всероссийский Банк Развития Регионов со 2 декабря предлагает открыть вклад «Новогодний бонус». Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — от 181 до 270 дней. Процентная ставка составляет 6,15% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Московский Кредитный Банк со 2 декабря ввел вклад «Новогодние мечты». Для заключения договора обязательным условием является заключение в тот же день договора доверительного управления ценными бумагами со стратегией «Московский доход Плюс» на ведение индивидуального инвестиционного счета с акционерным обществом «Управляющая компания «Регион Инвестиции» на сумму не менее суммы вклада.

Банк «Россия» предлагает открыть сезонный вклад «Морозные узоры». Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — один, три, шесть, девять месяцев и один год. Процентные ставки составляют 4,7—5,5% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов сроком свыше полугода и принимаются не позднее чем за 100 дней до окончания срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

ТЭМБР-Банк со 2 декабря ввел вклад «С Новым годом!». Депозит оформляется в рублях на 548 и 735 дней под 6,95% и 7,05% годовых соответственно. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Сбербанк России со 2 декабря 2019 года ввел два вклада: «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Депозит «Новогодний бонус» открывается на срок от четырех до девяти месяцев под 4,85%, на девять месяцев — под 5,25% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

МТС Банк предлагает вклад «В вашу пользу». Он оформляется в рублях на 367 дней под 6,75% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Дополнительные взносы предусмотрены не позднее 30 календарных дней с даты начала действия договора. Расходные операции невозможны.

СДМ-Банк предлагает вклад «Денежное дерево». Депозит открывается в рублях на срок от 91 до 548 дней. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Доходность составляет 5,65—6,3% годовых. Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада. Частичное снятие средств не допускается.

Международный Коммерческий Банк с 3 декабря ввел вклад «Снежинка». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Доходность составляет 5,65% годовых. Пополнение возможно не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада. Размер дополнительных взносов неограничен. Расходные операции не предусмотрены.

Банк «Русский Стандарт» снизил ставку по вкладу «Максимальный доход» на 730 дней. Она составит 6,5% годовых (вместо 6,75%). Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Также открыть вклад можно на 91, 181 и 360 дней.

Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов в рублях, а в долларах понизил на 0,5 процентного пункта. Так, вклад «12 месяцев плюс» открывается под 5,6%, «24 месяца плюс» — под 6,3%, «18 месяцев плюс» — под 6%. Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк ДОМ.РФ изменил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,7—6,25% (ранее — 6,05—6,3%), «Сезонный» (от 30 тыс. рублей) — 5,65—6,2% (вместо 6—6,25%), а «Стратегический» (от 100 тыс. рублей) — 6,4—7% годовых (прежде — 6,5—7,1%). Срок вкладов — 91, 181 и 367 дней. «Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5,7% годовых (вместо 6%).

Россельхозбанк изменил ставки по вкладам. Доходность депозита «Амурский тигр» (на 395, 540 и 730 дней) составит 5,55—5,6% годовых (ранее — 5,7—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно. Вклад «Надежное будущее» открывается под 6,4—6,75% (прежде — под 6,5—7%), а «Инвестиционный» — под 6,75—7,1% годовых (до этого — под 6,5—7,2%). Сроки — 180 и 395 дней.