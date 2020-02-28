• Обвал на российских фондовых торгах в четверг усилился. Индекс Мосбиржи уходил в минус на 5,34% по сравнению с уровнем закрытия сессии среды и составлял 2 760,12 пункта. Индекс РТС снижался на 7,05%, до 1 288,41 пункта. Обвал котировок акций происходит на фоне существенного снижения цен на нефть и роста биржевых курсов доллара и евро до уровней выше 67 и 74 рублей соответственно. Потери инвесторов в российские активы к концу недели достигли 1,24 трлн рублей.



• Рядовые сотрудники российских банков виноваты в 89% инцидентов утечки данных из кредитных организаций. Таковы данные отчета «СерчИнформа». Согласно документу, в 2019 году 68% банков столкнулись с преднамеренными утечками данных, почти все из них (64% опрошенных) скрыли такие инциденты от широкой публики и не делали о них оповещений, только в 45% компаний сообщили об инциденте регулирующим органам. Подобные инциденты часто связаны с «вербовкой» рядовых сотрудников банков, которая в даркнете, как правило, оценивается в 50—100 тыс. рублей, отметили в «СерчИнформе».

• Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о заградительных тарифах — повышенных комиссиях, которые банки вводят для того, чтобы сделать невыгодными для клиентов сомнительные операции, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ЦБ, Росфинмониторинг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку. В письме к Мишустину банки указывают, что такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже тех, кто не находится под подозрением. Тарифная политика на рынке сбалансированна и не ущемляет интересы добросовестных клиентов, говорится в письме АБР.

• Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России. Согласно действующему с 2018 года бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который является суверенной «подушкой безопасности».