• Биржевой курс доллара в ходе торгов в четверг повышался на 2,05 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов и достигал 75 рублей. В последний раз курс доллара находился на таком уровне 29 февраля 2016 года. Биржевой курс евро рос на 2,13 рубля и составлял 84,28 рубля, чего также не было с февраля 2016-го. По словам экспертов, вероятно, ЦБ вмешается в ситуацию, если американская валюта пойдет к 90—100 рублям за доллар. Российские фондовые торги закрылись в четверг обвалом ключевых индикаторов. Индекс Мосбиржи ушел вниз на 8,28% и составил 2 286,4 пункта. Индекс РТС обрушился на 11,03% до отметки 966,4 пункта.

• Стоимость нефти, рубля, акций российских компаний постепенно стабилизируется, но на уровне ниже «докризисного». При цене на нефть 35—42 доллара за баррель и курсе доллара на уровне 71—76 рублей годовая инфляция в России может вырасти до 4—6%. Такой прогноз, учитывающий текущие негативные условия на рынках, представлен аналитическим центром Банки.ру как часть обзора банковского сектора за 2019 год. По мнению аналитиков портала, Центробанк, вероятно, не станет слишком резко повышать ключевую ставку и предпочтет использовать другие инструменты влияния для стабилизации экономики.

• Эксперты назвали регионы РФ с самой доступной ипотекой. По их данным, за прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла в большинстве регионов. Лишь в девяти регионах она снизилась, а увеличилась в 75 субъектах РФ. В целом по России доля семей, для которых доступна ипотека, выросла с 30,2% в 2018 году до 31,3% в 2019 году. Рост доступности продолжился в 2019 году, что стало следствием увеличения сроков кредитования, которые заметно снижают ежемесячный платеж. По мнению аналитиков ЦБ, для снижения ставок по ипотеке в России пространство есть, но возможности ипотеки в повышении доступности жилья не безграничны. Одним из способов снижения ставок по ипотеке и ее стабилизации на определенном уровне является субсидирование части процентных платежей за счет бюджета через различные льготные программы.

• Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Сервис будет встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников. По мнению экспертов, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта, сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний.