Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Транскапиталбанк снизил ставки по рублевым вкладам. Так, доходность вклада «ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) составит 5,6—6,05% годовых (ранее — 5,8—6,25%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. «ТКБ. Управляемый» (на 540 дней) оформляется под 5,1% (вместо 5,3%), а «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) — под 5,35—5,6% годовых (прежде — под 5,55—5,8%).

Банк «Веста» уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта. Депозит «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) размещается теперь под 5,5%. «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно открыть под 4,25—5%, а вклад «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 3,75—4,9% годовых.

Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,8 п. п. «Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 3,3—3,8%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 3,4—3,7% годовых.

Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 1 п. п. Так, «Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) можно открыть под 2,75—3,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. «Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) теперь размещается под 3,25%. Выплата процентов производится в конце срока.

Банк «Открытие» уменьшил ставки по рублевым вкладам. Депозиты «Надежный» и «Открытый» оформляются под 4,19—4,79% годовых (ранее — под 4,48—4,98%). По вкладу «Свободное управление» процентные ставки составляют 3,39—4,16% (до этого — 3,67—4,26%), а по депозиту «Активное пополнение» — 3,85—4,26% годовых (прежде — 4,13—4,38%).

Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам. По депозиту «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 368 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка в рублях составит 2,88% (вместо 3%), в долларах — 0,57% (прежде — 0,67%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Банк «Восточный» снова запускает дебетовый продукт «Накопительный счет». Доходность по накопительному счету составит 5,35% годовых. Вкладчик может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени.

Фора-Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Так, доходность депозита «Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) составит 5,6% (вместо 6,3%), а «Комфортного» (от 2 млн рублей на 540 дней) — 5,2% годовых (ранее — 6%).

Банк «Невастройинвест» ввел вклад «Лето». Депозит оформляется на 370 дней под 6,55% годовых. Минимальная сумма — 1 млн рублей, максимальная — 10 млн рублей. Оформить вклад можно до 23 июля.

НС Банк понизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Сберегающий» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на 31, 61, 91, 181, 367 дней) в рублях составляет 4—5,45% (ранее — 4,25—5,75%), в долларах — 0,05—1,25% (вместо 0,05—1,35%), а вклада «Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) — 6,5% годовых (прежде — 7%). Проценты выплачиваются в конце срока.