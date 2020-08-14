Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Банк России продлил ряд мер по поддержке граждан в условиях пандемии. Также регулятор принял решения о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

👍 В Минтруде обсуждают изменение размера выплат на детей. В частности, с 2021 года может быть увеличено пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи.

👍 В мобильном приложении «ЦБ онлайн» потребители смогут задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ, а также проверить информацию о финансовой организации и найти на карте ее ближайший офис. Кроме того, пользователи получат возможность оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финорганизациями.

👍 Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать, рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.



👍 В июле россияне немного увеличили свои повседневные расходы — на 0,2% в номинальном выражении. Рост за год оказался более существенным — 9,9%. Расходы в июле стали наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений, свидетельствуют данные «Ромир».



👍 Международные резервы РФ обновили исторический максимум, впервые превысив 600 млрд долларов. По состоянию на 7 августа их объем достиг 600,7 млрд долларов.

👍 Доходы бюджета начали восстанавливаться, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства обратился к Минфину с просьбой не сокращать финансирование по ряду направлений.

👍 Компании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию, соответствующую программу запускает Минкомсвязь. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей на программы, включающие несколько проектов.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

