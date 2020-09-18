Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Реальные располагаемые доходы россиян полностью отыграют потери этого года в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По прогнозу ведомства, рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года составит 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%.



👍 Россия вошла в десятку стран с наиболее заметными улучшениями в показателях человеческого капитала за последние десять лет. Об этом сообщили во Всемирном банке, который формирует соответствующий индекс. Улучшение в РФ главным образом касается показателей состояния здоровья и выражается в повышении коэффициента выживаемости.

👍 Более 220 тыс. россиян благодаря помощи Роструда добились возврата долгов по зарплате, за семь месяцев сумма выплат составила порядка 5,8 млрд рублей. На 1 сентября 2020-го суммарная задолженность по зарплате равнялась 1,83 млрд рублей (на 342 млн рублей меньше, чем месяц назад). Объем задолженности на 1 сентября является наименьшим с 2018-го. Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы.

👍 Максимальный размер возврата средств за туры по России может быть увеличен с 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Также предлагается снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги для того, чтобы она могла быть включена в программу кешбэка. Минимальная длительность поездки в рамках программы может быть сокращена с четырех до двух ночей.

👍 В России в августе 2020 года было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. Такую предварительную оценку представили «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG, уточнив, что по сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

