Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Изначально эта программа была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой, она помогла поддержать и строительную отрасль, отметил премьер.

👍 Совет Федерации одобрил продление упрощенного порядка выплат на первого или второго ребенка до 1 марта 2021 года. Ранее соответствующий закон приняла Госдума. В Кабмине также поддержали предложение продлить автоматическое начисление выплат на детей.

👍 Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по налогу на доходы физических лиц. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять исходя из фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

👍 Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией, она ведется без рывков и шоков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение.



👍 Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 июля 2020 года. Статистика демонстрирует улучшение ситуации как во II квартале, так и с начала текущего года: потребность в резервах для покрытия рисков уменьшилась, а объем резервов — увеличился.

👍 Потребительская уверенность россиян значительно улучшилась в III квартале 2020 года. Об этом свидетельствует динамика потребительского индекса Иванова — рассчитываемого «Сбером» индикатора. Средний объем сбережений на душу населения вырос с 70 тыс. рублей во II квартале до 78 тыс. рублей в III квартале; норма сбережений за этот же период повысилась с 7,3% до 7,9%.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

