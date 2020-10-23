🔹 Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. На последующем брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает видеть пространство для снижения ключевой ставки. По ее словам, значительное влияние дезинфляционных факторов может потребовать более длительной и, возможно, более выраженной мягкой денежно-кредитной политики, чем сейчас предполагает базовый сценарий. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря.

🔹 Восстановительный рост российской экономики может замедлиться в конце 2020 года — начале 2021-го, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания регулятора по ключевой ставке. В среднесрочном макроэкономическом прогнозе Центробанк улучшил ожидания по темпам сокращения ВВП России в 2020 году, а прогноз на 2021 год по росту, наоборот, пересмотрел в худшую сторону. Кроме того, ЦБ повысил прогноз по темпам роста кредитования населения в 2020—2021 годах, улучшил прогноз по цене на нефть марки Urals на этот и следующий годы и заметно ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России, в частности, повысив ожидания на 2020 год с 25 млрд до 53 млрд долларов. Банк России также отметил рост инфляционных ожиданий на фоне волатильности рубля, при этом Набиуллина заявила, что регулятор не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности. В числе прочего она выступила против постоянного действия программы льготной ипотеки на новостройки, а также сообщила, что тестирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года.

🔹 Росбизнесбанк лишился лицензии. В ЦБ указали, что более 50% кредитного портфеля банка представлено проблемными ссудами. На протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя регулятору некорректный расчет капитала, при этом кредитная организация активно заключала непрозрачные сделки нерыночного характера с аффилированной компанией, направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков. Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страховки клиентам Росбизнесбанка не позднее 6 ноября.



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