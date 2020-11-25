🔹 Экономика России достигнет докризисного уровня в середине 2022 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Согласно базовому прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 году составит до 4—5%, в 2021-м ВВП вырастет на 3—4%, в 2022-м — на 2,5—3,5%, в 2023-м — на 2—3%. Рост кредитования в РФ происходит без опасного увеличения долговой нагрузки, считает председатель ЦБ, при этом она призвала своевременно завершить программу льготной ипотеки на новостройки. Набиуллина также рассказала о рисках в развитии банковских экосистем. По ее словам, ЦБ планирует внести изменения в регулирование банков для ограничения этих рисков.

🔹 Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2020 года. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но есть исключение, свидетельствуют данные регулятора.



🔹 Клиенты, погасившие или рефинансировавшие ипотечный кредит, продолжают сталкиваться с увеличением сроков возврата закладных. После снятия ограничений весной число жалоб на задержки при снятии или перерегистрации обременения только растет, сообщают в кредитных организациях. В «Народном рейтинге» Банки.ру увеличивается число жалоб на задержки при снятии обременения с ипотечных квартир. Клиенты, которые погасили кредит или рефинансировались в другом банке, месяцами ждут закладную из Росреестра.

🔹 В 2021 году 45% россиян рассчитывают нарастить личные доходы, 37% — увеличить накопления, а 29% — найти новую работу. Таковы результаты опроса банка «Открытие». Самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение — на Северном Кавказе (51%), относительно низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%). Каждый десятый россиянин намерен в новом году взять ипотеку (в том числе 13% жителей Приволжского федерального округа и только 5% — Дальневосточного).