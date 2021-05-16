✅ Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Предполагаемый срок вступления большинства поправок в силу — 1 января 2022 года.



✅ В «Эксперт РА» назвали число банков, которые могут лишиться лицензии. По прогнозу аналитиков, число добровольных ликвидаций банков и в следующие три года будет оставаться высоким: не менее 15 банков ежегодно. В текущем году в общей сложности около 30 банков находятся в зоне риска.

✅ Инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» возвращается 21 мая! Ведущие подкаста начнут инвестировать с одинаковой стартовой суммой и смогут покупать одну бумагу за выпуск. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады апреля осталась на месте (около 4,72% годовых). Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте ЦБ.

✅ Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Речь идет о двух законопроектах, которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Цель поправок — дать гражданам возможность защититься от мошенничества. Оспорить в суде выдачу подобных ссуд почти невозможно.

✅ В России предложили начислять бонусы привитым от коронавируса пассажирам. Объединение пассажиров попросило Минтранс рекомендовать транспортным компаниям начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей на покупку билета и услуг компаний.

✅ Рубль в апреле ослаб к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные Центробанка. По номинальному курсу рубль в апреле ослаб к доллару по сравнению с мартом этого года на 2,2%, как и по реальному. Ослабление рубля к евро в апреле по отношению к предыдущему месяцу также было одинаковым по номинальному и реальному курсу — 2,3%.