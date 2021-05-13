🔹 Инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» возвращается 21 мая! Ведущие подкаста начнут инвестировать с одинаковой стартовой суммой и смогут покупать одну бумагу за выпуск. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

🔹 В «Эксперт РА» назвали число банков, которые могут лишиться лицензии. По прогнозу аналитиков, число добровольных ликвидаций банков и в следующие три года будет оставаться высоким: не менее 15 банков ежегодно. В текущем году в общей сложности около 30 банков находятся в зоне риска.



🔹 Покупателей могут обязать решать конфликты с онлайн-магазинами только на платформе госуслуг. Такое предложение Ассоциация компаний интернет-торговли направила председателю профильного комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву.

🔹 Утечки данных в 2020 году для российского бизнеса оказались более актуальной проблемой, чем сокращение спроса на услуги и ограничение деятельности в связи с локдауном из-за пандемии. В прошлом году с мошенничеством со стороны сотрудников, в частности с утечками данных, столкнулся 81% российских компаний.



🔹 ЦБ учел позицию участников фондового рынка и смягчил расчет норматива достаточности капитала, который станет обязательным уже с 1 октября — регулятор разослал участникам фондового рынка новый проект указания. В предыдущей версии показатель мог стать «катастрофичным» для большого числа брокеров, поскольку очень консервативно учитывал операции по переносу позиций клиентов с использованием технических компаний.