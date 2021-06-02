🔹 Тинькофф Банк предложил рынку создать систему учета и анализа телефонного мошенничества. Инициатива направлена на выявление недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов.

🔹 Российские золотовалютные резервы достаточно велики, чтобы выдержать любые финансовые или геополитические сценарии, заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, санкции, в частности американские, являются постоянным риском для России. «Вот почему наша монетарная политика, так же как бюджетная и в целом макроэкономическая политика, достаточно консервативна», — сказала глава российского ЦБ.



🔹 АКРА ожидает роста ставок по вкладам и ипотеке. Ставки по депозитам в российских банках в течение года могут вырасти до 5,5—6,5%, заявил глава АКРА Михаил Сухов. А ставки по ипотеке в России могут достичь 9—9,5% к концу 2021 года. Такой прогноз представлен в обзоре агентства «Двигатель ипотечного кредитования».

🔹 Банки.ру запустил для своих пользователей, планирующих в ближайшее время оформить вклад, акцию «Деньги к деньгам»: 50 победителей получат призы по 4 тыс. рублей каждый. Акция действует по 30 июня 2021 года.

🔹 В НКР оценили восстановление отраслей экономики. Эксперты проанализировали основные отрасли российской экономики, формирующие около половины ВВП страны, и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» (отмечается, что всех этих животных можно встретить на территории РФ).