🔹 Счетная палата предложила скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года.

В частности, ведомство предлагает снизить ставку для семей, родивших третьего и последующих детей, в том числе распространить такое снижение на уже действующие ипотечные кредиты в рамках программы.

🔹 Более половины россиян экономят только тогда, когда у них появляются финансовые проблемы. При этом больше трети живут в режиме постоянной экономии, а ни в чем себе не отказывают лишь 7%. Пандемия не изменила отношения к экономии у 80% россиян.



🔹 Банкиры предупредили о неизбежном подорожании кредитов. Стоимость кредитных продуктов увеличится вслед за изменением ключевой ставки. Ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5—1 процентного пункта. О повышении кредитных ставок в конце II и в III кварталах 2021 года также предупредил ЦБ.



🔹 В России выросло число псевдолизинговых компаний. Под видом лизинга осуществляется незаконная выдача займов, то есть предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества, рассказали в ЦБ.



🔹 Реестр НФА поможет гражданам разобраться, кто перед ними. Национальная финансовая ассоциация, объявившая о запуске реестра финансовых аналитиков, пытается повысить доверие граждан к фондовому рынку.