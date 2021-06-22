🔹 В Москве вводятся новые коронавирусные ограничения и «бесковидный» режим для всех ресторанов. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

🔹 Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) может вырасти до 130 тыс. рублей в год. Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) предлагает увеличить сумму ежегодного налогового вычета по ИИС первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей.

🔹 Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов. В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот.



🔹 Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека. В правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд рублей. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Впрочем, в Минобрнауки опровергли разработку этой программы, уточнив, что ее признали нецелесообразной.



🔹 В нерабочую неделю потребительская активность сократилась. Номинальный рост потребительских трат в период с 14 по 20 июня в годовом выражении без корректировок составил 8,5%. В Москве из-за нерабочей недели индекс потребительской активности упал до уровней января (50,7 в среднем за последние семь дней). Общее сокращение спроса в России аналитики связывают преимущественно с его динамикой в столице.