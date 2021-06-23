🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам продолжила расти. По итогам второй декады июня показатель составил 5,17% годовых против 5,1% по итогам первой декады месяца.



🔹 Аналитики прогнозируют новый ипотечный рекорд даже с учетом изменения льготной программы. Существенное изменение условий льготной ипотеки в РФ замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. Об этом говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», где ожидают роста новых выдач до 4,6—4,8 трлн рублей по итогам года против 4,4 трлн в 2020-м.

🔹 ЦБ увидел риски для кредиторов и вкладчиков в неконтролируемом развитии экосистем на базе банков. Для снижения этих рисков, указывает регулятор, могут использоваться разные по ограничительной способности варианты регулирования.

🔹 Госбанки усиливают борьбу за средства пенсионеров. Так, ВТБ и Почта Банк предлагают повышенные ставки по пенсионным счетам, переводимым из других банков.

🔹 В России могут принять закон о поддержке многодетных семей. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, и считает, что необходим федеральный закон о правовом положении многодетных семей. Кроме того, в стране предложили ввести «многодетный» капитал.



🔹 Карты «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября. Это позволит держателям таких карт токенизировать их на устройствах, работающих на базе Android, для совершения операций с использованием сервиса. Нововведение обязательно и для российских, и для зарубежных банков — эмитентов нацкарт, осуществляющих их токенизацию и подключающихся к сервису Google Pay.



🔹 Visa планирует заняться трансграничными переводами российского бизнеса. Для развития b2b-сегмента международная платежная система выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности.