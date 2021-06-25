🔹 Нормативы ЦБ нарушали в мае десять банков. В частности, нормативы нарушали Энергомашбанк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Русский Стандарт», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления, а еще один (Энергомашбанк) впоследствии лишился лицензии.

🔹 В ФАС сообщили о росте цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%. Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы.



🔹 ЦБ лишил лицензии Актив Банк. Значительную часть кредитного портфеля финучреждения составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, пояснил регулятор.

🔹 В правительстве обсуждают введение комиссии до 1% для трансграничных переводов физлиц. Власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет, поэтому Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц. Сейчас направить средства в другую страну можно через банк либо платежную систему. В обоих случаях человек платит комиссию банку или системе.

🔹 Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на июль. По сравнению с июньскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, преимущественно снизилась — в долларовом, а ставки по вкладам в евро в основном не изменились.

🔹 К середине сезона ситуация в инвестиционном шоу «Это к деньгам» перевернулась с ног на голову. В эту неповторимую атмосферу не побоялся вернуться руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров. Он удивляется, что мешает ведущим зарабатывать на «горячем» рынке, комментирует их новые ходы (спойлер: все три бумаги признаны достойными того, чтобы держать их в портфеле) и отвечает на вопросы слушателей.