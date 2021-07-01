Новые пособия для беременных

С 1 июля 2021 года беременные женщины на сроке от шести недель смогут получать ежемесячную выплату, анонсированную президентом РФ во время послания Федеральному собранию. Для этого нужно встать на учет в медучреждении в период до 12 недель беременности. Размер пособия будет рассчитываться исходя из дохода — на каждого члена семьи он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Ориентировочно выплата составит 50% от прожиточного минимума в регионе, где проживает семья. Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет и вплоть до родов.

Выплаты одиноким родителям

С 1 июля ежемесячные выплаты положены и неполным семьям с детьми, возраст которых от восьми до 17 лет. Размер помощи из бюджета составит половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Пособие будет назначено, если семью признают нуждающейся, то есть ее доход даже после получения алиментов не превышает одного регионального прожиточного минимума на человека. Выплату смогут получать как единственный родитель, так и законный представитель, если ребенок остался без попечения родителя. Распространяется выплата и на детей-сирот под опекунством, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Выплата назначается на год и продлевается по заявлению.

Пенсии и соцвыплаты перевели на карты «Мир»

С 1 июля банки не смогут зачислять пенсионные и социальные выплаты на банковские карты международных платежных систем (Visa, Masterсard), а только на карты национальной платежной системы «Мир» либо на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Оформление именной карты (мгновенные карты не подходят) займет минимум семь рабочих дней. После получения ее реквизиты необходимо направить в Пенсионный фонд России.

Условия льготных ипотечных программ изменятся

С июля расширят перечень заемщиков, которые имеют право взять семейную ипотеку под 6% годовых. Воспользоваться программой смогут семьи, у которых с начала 2018 года родился хотя бы один ребенок. Максимальный размер ипотечного займа останется прежним — 6 млн рублей, а в Москве, Петербурге и Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Продлевается со 2 июля на один год и базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Правда, максимальная ставка повышается с 6,5% до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов снижается до 3 млн рублей.

Получить потребкредит станет сложнее

С 1 июля банки будут менее охотно предоставлять необеспеченные потребительские кредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой или выставлять более высокие проценты по ним. Причина в повышении Банком России надбавок к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Так регулятор пытается уменьшить темп роста сегмента и соответственно долговую нагрузку на потребителей, которая по итогам I квартала увеличилась до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум.

Природный газ подорожает на 3%

С 1 июля повышается стоимость газа для потребителей, добываемого «Газпромом» и его аффилированными компаниями. Индексация в 3% затронет как оптовые цены для промышленности, так и для бытовых потребителей, для которых традиционно стоимость газа на 20% дешевле, чем цена для промышленности. В приказе ФАС говорится, что самая низкая оптовая цена на газ «Газпрома» — 2,769 тыс. рублей за тыс. куб. м — установлена для потребителей ЯНАО. Самая высокая будет действовать для регионов Кавказа — 5,155 тыс. рублей за тыс. куб. м. В Москве установлена цена в размере 5,050 тыс. рублей за тыс. куб. м, а для Санкт-Петербурга — 4,871 тыс. за тыс. куб. м.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги — в среднем по стране на 4%. Более всего тарифы вырастут в Чечне (6,5%), в Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальный рост будет в Мурманской области — на 3,2%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.

Мелкие торговые точки обяжут принимать безнал

С 1 июля торговые точки с объемом выручки 20 млн рублей должны будут предоставлять потребителям возможность расплатиться картой. Под эту категорию попадают совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т. д. Напомним, это уже второй с начала года этап расширения приема безналичных платежей: с 1 марта порог выручки был снижен с 40 млн до 30 млн рублей.

Транспортный налог не будут пересчитывать

С 1 июля Федеральная налоговая служба не будет пересчитывать сумму транспортного налога физлица (независимо от оснований), если перерасчет приведет к увеличению суммы налога по сравнению с ранее уплаченной. Это значит, что налогоплательщики, которые своевременно оплачивали ранее выставленные счета по этому виду налога, в дальнейшем будут получать их с суммой, как в последнем счете. Если у автовладельца есть задолженность по уплате транспортного налога, то есть он не внес плату до 1 декабря, когда заканчивается налоговый период, и ему начислялись пени — то транспортный налог будет включать эти долги. Напомним, ранее ведомство отказалось от перерасчета имущественного и земельного налогов.

Ольга КОТЕНЕВА