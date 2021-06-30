🔹 Владимир Путин обозначил свою позицию по поводу обязательной вакцинации. Президент России остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

🔹 ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов. Ряд финучреждений ставили МСБ в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект. Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%. В ФАС сообщили, что в подобных действиях кредитных организаций установили признаки недобросовестной конкуренции.



🔹 Центробанк и НПФ договорились о реформировании пенсионной отрасли. Так, ЦБ выступил за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). По словам зампреда регулятора Виктора Чистюхина, граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность.



🔹 Эффективной в пандемию оказалась адресная помощь, а не веерная раздача денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране.

🔹 Юристы предупредили о двойной угрозе российским банкам из-за запросов США. Кредитные организации РФ могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.



🔹 Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30—50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан, поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

